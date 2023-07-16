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Сегодня, 15:45

Джокович — Алькарас: смотреть прямую трансляцию финала Уимблдона

Галина Глазко
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Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 16 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде на Уимблдоне, в котором сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Встреча пройдет Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начнется игра в 16.00 по московскому времени.

Легальной трансляции Уимблдона на российских телеканалах не будет. Следить за ходом матча Джокович — Алькарас в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Новак Джокович&nbsp;&mdash; Карлос Алькарас. Джокович — Алькарас: финал Уимблдона. Онлайн-трансляция главного матча

Джокович и Алькарас на профессиональном уровне встречались дважды. По личным поединкам пока равенство — 1-1. В мае 2022-го на турнире в Мадриде в матче 1/2 финала испанец добился победы (6:7, 7:5, 7:6). Серб в этом году победил соперника в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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