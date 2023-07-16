Алькарас: «Победить Джоковича в финале Уимблдона было бы чем-то особенным»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Это дает мне дополнительную мотивацию, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — Думаю, что сыграть в финале против такой легенды нашего спорта особенно важно. Если я выиграю, это станет для меня потрясающим событием. Не только выиграть Уимблдон, но и сделать это в матче против Новака было бы чем-то особенным».

Ранее испанец обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Финал Уимбллдона пройдет сегодня, 16 июля, начало — в 16.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.

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