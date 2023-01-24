Пегула о поражении от Азаренко: «Настроение паршивое, я хотела бы выйти в полуфинал»

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что проиграла все пять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

24 января американка проиграла Виктории Азаренко (4:6, 1:6) в 1/4 Australian Open-2023.

«Давили ли на меня предыдущие поражения? Не особо. Когда ты на корте, это уже просто очередной матч, очередная битва. Я всегда знала, что с Викой будет сложно. Она потрясающе борется и очень хорошо играет в Мельбурне. В прошлом у нас были хорошие матчи.

Я об этом вообще не думала. Конечно, я была рада, что далеко прошла, получила большой матч. Но на корте ты уже просто стараешься выиграть. Не думаю, что это на меня повлияло. Конечно, сейчас настроение паршивое, и я хотела бы выйти в полуфинал. Но ничего не поделаешь», — сказала Пегула на пресс-конференции.

В полуфинале турнира двукратная чемпионка Australian Open Азаренко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.