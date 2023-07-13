Дмитриева: «Мирра столкнулась с тем, что может быть не справедливость. Это начало большого пути»

Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева не стала давать прогнозы на выступление 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на US Open.

«Не буду давать прогнозы на US Open. Мирра делает только первые шаги в теннисе. Она сначала столкнулась с радостными моментами, когда побеждала. Теперь столкнулась с моментами, когда это не удается, хотя она была близка к победе. Также столкнулась и с тем, что кроме нее, судьбу матча решают и другие люди. В данном случае, решения судьи никак не повлияло на исход игры, но Мирра столкнулась с тем, что может быть не справедливость. Это начало большого пути», — цитирует «Спорт День за Днем» Дмитриеву.

16-летняя россиянка в трех сетах проиграла американке Мэдисон Кис в 1/8 финала Уимблдона — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.