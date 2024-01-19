Де Минаур в четвертом круге Australian Open может сыграть с Рублевым
Австралиец Алекс Де Минаур обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге Australian Open — 6:3, 6:3, 6:1.
В 1/8 финала Де Минаур сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия, Q) — 6:3, 6:3, 6:1
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