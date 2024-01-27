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Даниил Медведев — Янник Cиннер: время начала прямой трансляции финала Australian Open 2024

Медведев сыграет с Синнером в финале Australian Open 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Италии Янником Синнером в финале Australian Open-2024 в воскресенье, 28 января. Матч пройдет на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. Начало — не ранее 11.30 по московскому времени.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии 4-й номер мирового рейтинга в четырех сетах обыграл действующего чемпиона турнира Новака Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Бывшая первая ракетка мира победил представителя Германии Александра Зверева за 4 часа и 22 минуты в 1/2 финала турнира в Мельбурне — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция решающего матча.

Прогноз на противостояние Медведев — Синнер читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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