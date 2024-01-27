Веснина: «Медведев готов выиграть свой второй турнир «Большого шлема»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева в финале Australian Open, где россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

«Верю в Даниила. Он готов выиграть свой второй турнир «Большого шлема». Тем более, он дважды уже был в финале Australian Open, но проигрывал Джоковичу и Надалю. Сейчас у него тоже очень опасный соперник. Синнер, конечно же, очень хорош и рвется выиграть свой первый турнир «Большого шлема». Но я верю в Даню. Мне кажется, у него есть опыт и понимание, как играть финальные матчи. Даже не смотря на то, что он провел очень много времени на корте, ключевое значение будут играть первые полтора-два сета. Думаю, Даниил за счет опыта должен выиграть», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев вышел в финал Australian Open третий раз в карьере и третий раз за последние четыре года.