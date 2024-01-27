Третья ракетка мира Даниил Медведев и 4-й номер мирового рейтинга Янник Синнер сыграют в финале Australian Open-2024 в воскресенье, 28 января. Ориентировочное время начала решающего матча — 11.30 по московскому времени. Представляем прогноз на игру.

Прогноз букмекеров

Специалисты называют фаворитом матча представителя Италии, коэффициент на победу Синнера составляет — 1.42. Успех российского теннисиста оценивается коэффициентом 3.00.

Прогноз экспертов

Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина считает, что Медведев сможет с третьей попытки победить на Australian Open (россиянин выходил в финал в 2021 и 2022 годах).

«Я думаю, сумеет, почему нет. Он обыгрывал и Джоковича, и тех соперников, которые есть, он их всех обыгрывал. Поэтому все возможно, мячик круглый. Даниил знает свои возможности, главное, здоровье, чтобы хватило сил. Потому что формат пятисетовых матчей отнимает очень много сил. Надеюсь, что Даниилу их хватит и он победит на Australian Open», — цитирует Веснину Metaratings.

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983-1990) считает, что Синнер по игровым качествам превосходит Медведева.

«В активе Медведева есть опыт участия в финале турнир «Большого шлема». В моральном плане он превосходит Синнера, Даниил больше подготовлен психологически. Но, с другой стороны, Синнер — это подходящий игрок: молодой, быстрый, универсальный, атакующий. Технически играть против него будет сложно, потому что он хорошо отбивает, хорошо контратакует и подает. Думаю, по игровым качествам, технике, силе игры, шансы 55 на 45 в пользу Синнера. Но если вмешается психология и соревновательный опыт на турнирах, то тогда шансы у Медведева будут гораздо выше», — говорит Янчук «РБК Спорт».

Андрей Ольховский, советский и российский теннисист, заявил, что стабильнее игра у итальянца.

«Следующий матч против Синнера будет очень тяжелым для Даниила. Во-первых, многое зависит от того, как он восстановится, во-вторых, какую Даниил выберет тактику на игру. Ему нужно будет держать свою подачу и играть очень уверенно. Если объективно говорить, то Синнер пока показывал более стабильный теннис. Никто не знает, как будет в финале. Пока Даниил аутсайдер, он вымотался, у него были тяжелые матчи. По игре Синнер предпочтительнее немного, сейчас он показывает лучший теннис в своей жизни», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема», назвал Янника — фаворитом матча.

«Могут ли у Медведева возникнуть проблемы в финале из-за нагрузки в виде пяти сетов в полуфинале? Думаю, да. Матч получился тяжелым и изнурительным, пришлось выложиться не на сто процентов, а на сто пятьдесят. Поэтому в воскресном матче Синнер, безусловно, будет фаворитом», — цитирует Кафельникова «СЭ».

Анастасия Пивоварова, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров, назвала условия, при которых Медведев сможет выиграть.

«Фаворитом будет, конечно, Синнер. Его уровень тенниса выше на этом Australian Open, чем у Даниила. Но психологически сильнее Медведев. Если ему удастся стабильно втягивать Янника в длинные розыгрыши, то он получит преимущество. Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — это такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнет нервничать и станет менее уверенным в своей игре. А Медведеву желаем быстрого и полного восстановления после полуфинального матча со Зверевым. Надеюсь, что команда Даниила сейчас сделает все, чтобы привести его в чувство и чтобы он был свеженьким к финалу», — приводит слова Пивоваровой «Газетой.Ru».