Началась прямая трансляция финала мужского турнира Australian Open-2024. В решающей встрече в Мельбурне на корте «Род Лэйвер Арена» третья ракетка мира из России Даниил Медведев играет против итальянца Янника Синнера.

Текстовая онлайн-трансляция финального матча Открытого чемпионата Австралии доступна на сайте «СЭ».

27-летний Медведев в третий раз играет в финале «мейджора» в Австралии, 22-летний Синнер — впервые. Оба имеют шанс взять первый титул в Мельбурне.

Из российских теннисистов Australian Open в одиночных турнирах выигрывали Марат Сафин, Евгений Кафельников и Мария Шарапова.

Официально в России не показывают видеотрансляции турниров «Большого шлема». Смотреть в прямом эфире противостояние Медведев — Синнер можно онлайн в соцсети «ВКонтакте».

Даниил Медведев — Янник Cиннер: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн