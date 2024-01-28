Соболенко — о праздновании победы на Australian Open: «Мы начали турнир с танца, танцем его и закончили»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, как она отпраздновала победу на Australian Open-2024.

«Я немного выпила, съела немного сладкого, мы танцевали, веселились — вот как мы празднуем. У меня самая сумасшедшая команда», — приводит пресс-служба турнира слова Соболенко.

Также она рассказала о видео с танцем, которое опубликовала в TikTok.

«Конечно, это была моя идея. Я заставила их [команду] снять видео. Я чувствовала, что мы должны это сделать. Так было в прошлом году, так что мы собираемся продолжать это делать. Надеюсь, это на удачу, верно? Мы начали турнир с танца, танцем его и закончили», — добавила теннисистка.

27 января 25-летняя белоруска победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии-2024. Представительница Белоруссии второй год подряд выиграла Australian Open и стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Она первой после соотечественницы Виктории Азаренко защитила титул на Открытом чемпионате Австралии.