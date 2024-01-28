28 января российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Италии Янником Синнером в финале турнира Australian Open-2024. Игра начнется в 11.30 по московскому времени. Теннисисты сыграют на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Медведев — Cиннер можно будет в прямом эфире и бесплатно в социальной сети «ВКонтакте». Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финальной игры мужского турнира Открытого чемпионата Австралии в воскресенье.

Ранее, 26 января, 27-летний Медведев победил немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Россиянин является третьей ракеткой мира. В другом полуфинале Australian Open 22-летний Синнер, который занимает четвертое место в рейтинге ATP, обыграл серба Новака Джоковича в со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Действующим победителем мужского турнира является Джокович. В 2023 году Медведев дошел до третьего круга Australian Open, где уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7), 3:6, 6:7 (4). Россиянин в шестой раз сыграет в финале турниров «Большого шлема».

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