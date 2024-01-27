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Сегодня, 19:30

Даниил Медведев: статистика выступления на Australian Open (за все время)

Медведев третий раз в карьере вышел в финал Australian Open
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Третья ракетка мира Даниил Медведев выиграл 20 титулов ATP в карьере, один из которых на турнирах «Большого шлема», это было на US Open-2021. На Australian Open бывший первый номер мирового рейтинга выходил в финал трижды (2021, 2022 и 2024). 27-летний теннисист стал 13-м игроком в Открытой Эре, кто смог добраться до финала на Открытого чемпионата Австралии трижды. За все время выступлений Даниил играл в основной сетке в Мельбурне восемь раз.

Статистика выступлений Даниила Медведева на Australian Open

2017 — 1-й круг
2018 — 2-й круг
2019 — 4-й круг
2020 — 4-й круг
2021 — финал
2022 — финал
2023 — 3-й круг
2024 — финал

Янник Синнер. Даниил Медведев — Янник Cиннер: прогноз на финал Australian Open

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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