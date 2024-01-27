Тарпищев назвал Синнера фаворитом в финале Australian Open против Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала Australian Open-2024 в мужском разряде между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«У Синнера будет преимущество. Сложно сказать, насколько Даню хватит в финале, но то, что он выкарабкивался по ходу турнира из сложных ситуаций, делает ему честь. Он боец и головастый, может побороться. При не самой лучшей игре дошел до финала — это достижение, безусловно, но в финале Синнер — явный фаворит», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Финальный матч Australian Open, в котором 3-я ракетка мира Медведев сыграет с 4-м в рейтинге ATP Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11.30 по московскому времени.