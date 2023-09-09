Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:00

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: прямая трансляция матча US Open (видео)

Медведев сыграет против Алькараса в полуфинале US Open 8 сентября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет в рамках полуфинала Открытого чемпионата США против испанца Карлоса Алькараса в ночь на 9 сентября. Ориентировочное время начала матча — не ранее 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужскаом одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Алькарас.

Алькарас и Медведев ранее три раза встречались друг с другом за карьеру. Последняя очная встреча команд завершилась победой испанца.

27-летний Медведев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, в четвертьфинале US Open победил соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:3, 6:4). 20-летний Алькарас в игре 1/4 финала обыграл немца Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open: расписание и результаты дня 8 сентября — Алькарас — Медведев, Шелтон — Джокович

Даниил Медведев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев против Алькараса, Джокович — Шелтон: онлайн матчей полуфинала US Open

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
«Зенит»: деньги есть, транжирству — нет
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Рам и Солсбери третий раз подряд выиграли US Open в парном разряде
Шелтон — Джокович: прямая трансляция матча US Open (видео)
Соболенко — о финале US Open с Гауфф: «Надеюсь, что кто-то на трибунах будет поддерживать меня. Хоть немного»
Медведев: «У Алькараса в арсенале есть любые удары, он мощнее других теннисистов»
Алькарас — о матче с Медведевым: «Я постараюсь сделать то же, что делал в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне»
Вихлянцева: «Не считаю, что наши теннисистки провалились на US Open»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного US Open-2023
Новости
RSS RSS
Все новости