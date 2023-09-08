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Сегодня, 22:45

Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного US Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лаура Зигемунд (слева) и Вера Звонарева (справа).
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в финал US Open-2023 в парном разряде.

В полуфинале турнира они обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани со счетом 6:4, 6:1.

Звонарева и Зигемунд уже выигрывали US Open в паре в 2020 году. В 2023 году за титул они поборются с парой Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия) — 6:4, 6:1

Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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