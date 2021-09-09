10 сентября Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче US Open. Игра начнется не ранее 22:00 по московскому времени 10 сентября.

На US Open-2021 Медведев обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1, 6:2), испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3), британца Даниэля Эванса (6:3, 6:4, 6:3) и голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале Eurosport.

US Open-2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет 57,5 миллиона долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.