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Джокович рассказал о своих сильных качествах

19:38
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своих сильных качествах.

«Я знаю, в чем мои сильные стороны. Много работал над тем, чтобы в моей игре буквально не было слабостей. У каждого игрока есть слабые места в игре. Всегда есть что-то, что можно улучшить.

Хочу, чтобы моя игра была как можно более универсальной, чтобы я мог играть на любом покрытии, адаптировался под разные стили игры и реализовывал тактику под каждый конкретный матч.

Конечно, хочу, чтобы соперники чувствовали, что я могу достать любой матч, что мне комфортно на задней линии, у сетки, на подаче и приеме. На протяжении многих лет я совершенствовал свою игру и чувствую, что это помогло мне стать лучше. Теперь я могу подстроиться под любого соперника и любое покрытие", — приводит слова Джоковича пресс-служба US Open.

В четвертьфинале US Open Джокович победил Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Его соперником по полуфиналу будет немец Александр Зверев.

Дополнительная информация:

https://www.usopen.org/en_US/news/interviews/2021-09-09/2021-09-09_interview_novak_djokovic_quarterfinals_2021_us_open.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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