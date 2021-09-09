Джокович рассказал о своих сильных качествах

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своих сильных качествах.

«Я знаю, в чем мои сильные стороны. Много работал над тем, чтобы в моей игре буквально не было слабостей. У каждого игрока есть слабые места в игре. Всегда есть что-то, что можно улучшить.

Хочу, чтобы моя игра была как можно более универсальной, чтобы я мог играть на любом покрытии, адаптировался под разные стили игры и реализовывал тактику под каждый конкретный матч.

Конечно, хочу, чтобы соперники чувствовали, что я могу достать любой матч, что мне комфортно на задней линии, у сетки, на подаче и приеме. На протяжении многих лет я совершенствовал свою игру и чувствую, что это помогло мне стать лучше. Теперь я могу подстроиться под любого соперника и любое покрытие", — приводит слова Джоковича пресс-служба US Open.

В четвертьфинале US Open Джокович победил Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Его соперником по полуфиналу будет немец Александр Зверев.