Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рам и Солсбери вышли в финал парного турнира US Open

20:55
Теги:

Американский теннисист Раджив Рам и американец Джо Солсбери пробились в финал US Open в мужском парном разряде.

В полуфинале они обыграли американскую пару Стив Джонсон/Сэм Куэрри (7:6 (7:5), 6:4). Матч продолжался 1 час 20 минут.

Во втором полуфинале сыграют Филип Полашек/Джон Пирс (Австралия/Новая Зеландия) — Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

РПЛ уходит с «Матч ТВ»? Подробности
Сидорова одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги»
Ласицкене завершила сезон бриллиантом, снова обыграв Магучих! У Марии — два рекорда
Джигурда рассчитывает на победу в стиле Мухаммеда Али в бою с Емельяненко
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд