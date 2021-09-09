Рам и Солсбери вышли в финал парного турнира US Open
20:55
Американский теннисист Раджив Рам и американец Джо Солсбери пробились в финал US Open в мужском парном разряде.
В полуфинале они обыграли американскую пару Стив Джонсон/Сэм Куэрри (7:6 (7:5), 6:4). Матч продолжался 1 час 20 минут.
Во втором полуфинале сыграют Филип Полашек/Джон Пирс (Австралия/Новая Зеландия) — Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер (Франция).
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