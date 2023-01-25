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Сегодня, 10:10

Циципас обещает построить школу в Виктории, если выиграет Australian Open

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что окажет финансовую помощь в строительстве школы в Виктории, если выиграет Открытый чемпионат Австралии.

«Я видел, как многим детям из разных стран мира трудно получить надлежащее образование, потому что не все из них имеют такую возможность. Я бы очень хотел оказать помощь в строительстве школы в этом штате, дать детям бесплатное образование и что-то еще. Если выразить это словами — вот что для меня значит Австралия. Я бы хотел однажды выиграть Australian Open и отдать часть призовых денег на строительство школы в Виктории», — сказал Циципас.

Теннисист из Греции вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2023, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Матч пройдет в пятницу, 27 января, и начнется в 6.30 по московскому времени.

Источник: https://neoskosmos.com/en/2023/01/25/sport/tsitsipas-pledges-to-build-school-in-australia-if-he-wins-the-ao/
Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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