Циципас обещает построить школу в Виктории, если выиграет Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что окажет финансовую помощь в строительстве школы в Виктории, если выиграет Открытый чемпионат Австралии.

«Я видел, как многим детям из разных стран мира трудно получить надлежащее образование, потому что не все из них имеют такую возможность. Я бы очень хотел оказать помощь в строительстве школы в этом штате, дать детям бесплатное образование и что-то еще. Если выразить это словами — вот что для меня значит Австралия. Я бы хотел однажды выиграть Australian Open и отдать часть призовых денег на строительство школы в Виктории», — сказал Циципас.

Теннисист из Греции вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2023, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Матч пройдет в пятницу, 27 января, и начнется в 6.30 по московскому времени.