Australian Open, 1/4 финала: Рублев — Джокович, Соболенко — Векич и другие матчи

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Расписание и результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2023 в одиночном разряде в среду, 25 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. 1/4 финала

Бен Шелтон (США) — Томми Пол (США) — 06.30 мск

Андрей Рублев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 11.30

Женщины, одиночный разряд. 1/4 финала

Каролина Плишкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — 03.00

Арина Соболенко (Белоруссия) — Донна Векич (Хорватия) — не ранее 05.00

Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь