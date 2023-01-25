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Векич — о поражении от Соболенко: «Я знала, что она меня раздавит, если не буду хорошо подавать»

Алина Савинова
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Представительница Хорватии Донна Векич поделилась мыслями после поражения от белорусской теннисистки Арины Соболенко в четвертьфинальном матче Australian Open-2023.

«Моя подача — одно из моих самых сильных оружий, так что, если это не работает, мне очень тяжело, особенно против Соболенко, которая не дает заработать простых очков. Я испытывала давление, потому что знала, что, если не буду хорошо подавать, она меня раздавит. С ней вы не можете рассчитывать на то, что сможете добиться успеха. Если вы не проявили себя в самом начале, то потом придется очень тяжело», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Победившая хорватку Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет против Магды Линетт из Польши.

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Донна Векич
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