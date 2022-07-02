Кирьос победил Циципаса и вышел в 1/8 финала Уимблдона

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвертый круг Уимблдона-2022.

В третьем круге он сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах.

Стефанос Циципас был оштрафован на очко по ходу матча. Первое предупреждение он получил после второго сета за выбитый мяч, а второе — за неспортивное поведение. Его ему вынесли, когда австралиец подал с руки, и Циципас просто выбил мяч с корта сильным ударом.

После этого Циципас был возмущен, что он заработал два предупреждения, а Кирьос, который постоянно бранился и спорил с судьей, только одно.

До этого Кирьос потребовал дисквалифицировать Циципаса по ходу их матча на Уимблдоне.

Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны. Кирьос потребовал, чтобы судья его дисквалифицировал.

В следующем круге Уимблдона Кирьос сыграет с Брэндоном Накашимой из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)