Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса

Экс-третья ракетка мира Марин Чилич снялся с Уимблдона перед матчем первого круга против Маккензи Макдональда.

«C грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на коронавиурс. Я был на самоизоляции и надеялся восстановиться к старту турнира, но, к сожалению, все еще чувствую себя плохо и не смогу сыграть на своем уровне», — написал хорват в социальных сетях.

Место Чилича на Уимблдоне в качестве лаки-лузера займет португалец Нуну Боргес.