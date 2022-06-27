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Сегодня, 21:26

Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Марин Чилич снялся с Уимблдона перед матчем первого круга против Маккензи Макдональда.

«C грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на коронавиурс. Я был на самоизоляции и надеялся восстановиться к старту турнира, но, к сожалению, все еще чувствую себя плохо и не смогу сыграть на своем уровне», — написал хорват в социальных сетях.

Место Чилича на Уимблдоне в качестве лаки-лузера займет португалец Нуну Боргес.

Wimbledon
Коронавирус
Марин Чилич
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