Кербер с победы стартовала на Уимблдоне-2022

19-я ракетка мира Ангелик Кербер из Германии переиграла 120-го номера рейтинга WTA Кристину Младенович из Франции в первом круге Уимблдона.

Немка выиграла в двух сетах — 6:0, 7:5. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 15) — Кристина Младенович (Франция) — 6:0, 7:5

Панна Удварди (Венгрия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 7:6 (7:1)

Магда Линетт (Польша) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) — 6:1, 6:4

Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Александра Крунич (Сербия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)

Кая Юван (Словения) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 23) — 6:4, 4:6, 6:2

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Мартина Тревизан (Италия, 22) — 6:2, 6:0

Энн Ли (США) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) — Дэниэлл Коллинз (США, 7) — 5:7, 6:4, 6:4

Далма Галфи (Венгрия) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 5:7, 6:3, 6:4