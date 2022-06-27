Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:52

Алькарас более чем за четыре часа победил Штруффа на старте Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании одолел 155-го номера рейтинга ATP Яна-Леннарда Штруффа в стартовом матче Уимблдона.

Матч продолжался 4 часа 14 минут. Испанец переиграл соперника в пяти сетах — 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Джон Изнер (США, 20) — Энцо Куако (Франция, Q) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 7:5

Иржи Веселы (Чехия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Адриан Маннарино (Франция) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 4:6, 6:4

Адриан Маннарино
Джон Изнер
Иржи Веселый
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
«Реал» хочет Беллингема, Суареса разорвали на части, Дембеле получил ультиматум от «Барсы». Главные трансферные слухи Европы на 27 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радукану и Контавейт пробились во второй круг Уимблдона
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости