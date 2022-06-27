Алькарас более чем за четыре часа победил Штруффа на старте Уимблдона
Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании одолел 155-го номера рейтинга ATP Яна-Леннарда Штруффа в стартовом матче Уимблдона.
Матч продолжался 4 часа 14 минут. Испанец переиграл соперника в пяти сетах — 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Алькарас (Испания, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
Джон Изнер (США, 20) — Энцо Куако (Франция, Q) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 7:5
Иржи Веселы (Чехия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)
Адриан Маннарино (Франция) — Макс Перселл (Австралия, Q) — 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 4:6, 6:4
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