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Чесноков: «Рублеву мало одного дня, чтобы нормально восстановиться после игры с Де Минауром»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого Чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером

«Янник Синнер показывает сейчас феноменальный теннис. Жалко, что Хачанов проиграл Синнеру в трех сетах. У Карена были шансы во втором сете зацепиться и навязать борьбу. Синнер играет очень уверенно, он свежий, просто летает по корту. Синнер для меня является одним из фаворитов всего турнира. Рублеву будет мало одного дня, чтобы нормально восстановиться после игры с Де Минауром. У них с австралийцем был настоящий марафонский матч. Против Синнера Андрею будет очень тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между Рублевым и Синнером пройдет 23 января и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В личных встречах счет 4:2 в пользу итальянца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-rublevu-malo-odnogo-dnya-chtoby-normal-no-vosstanovit-sya-posle-igry-s-de-minorom/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Янник Синнер
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