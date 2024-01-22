Кафельников: «Калинская — большая молодец, будем болеть за нее в четвертьфинале Australian Open»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников высказался о выступлениях россиян на Australian Open-2024.

«Матчи ни Даниила, ни Анны не смотрел. Знаю, что оба выиграли. Одно могу сказать: Аня — большая молодец. Это будет ее первый четвертьфинал. Обязательно будем болеть за нее и смотреть дальше», — цитирует Кафельникова Sport24.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии среди россиян вышли Даниил Медведев, Андрей Рублев и Анна Калинская.

Турнир в 2024 году проходит с 14 по 28 января.