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Сегодня, 14:09

Чесноков объяснил прогресс Медведева в игре на грунте

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о прогрессе российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовых кортах.

«Если говорить о прогрессе Медведева на грунте, то он очень хорошо двигается, достает все мячи. Он стал меньше заводиться на корте, как это часто было ранее, эмоционально он стал другим. Медведев стал играть в тот теннис, которому трудно что-то противопоставить, и если так будет дальше продолжаться, то он далеко пройдет на «Ролан Гаррос», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

21 мая Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме. Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17840701
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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