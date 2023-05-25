Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:27

Тарпищев оценил шансы Карацева на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Аслана Карацева пройти в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию.

«По классу игры Карацев должен пройти в основную сетку. У него вопрос головы, насколько он справится с нервной системой. По качеству же игры он должен побеждать в квалификации», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

24 мая Карацев одержал победу над Ником Хардтом из Доминиканской республики во втором круге квалификации «Ролан Гаррос». В финале квалификации российский теннисист встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном.

Источник: https://tass.ru/sport/17840229
Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
Шамиль Тарпищев
1
1
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрика Андреева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Чесноков объяснил прогресс Медведева в игре на грунте
Новости
RSS RSS
Все новости