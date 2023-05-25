Мирра Андреева переиграла Осорио в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации она обыграла Камилу Осорио из Колумбии — 7:6 (10:8), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Андреева сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Осорио ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 19.

Мирра Андреева (Россия) — Камила Осорио (США) — 7:6 (10:8), 6:4.