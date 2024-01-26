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Чесноков назвал великим камбэк Медведева в матче со Зверевым: «Игра, от которой мурашки по коже»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.

Медведев проиграл первые два сета, но сумел одержать победу в пятисетовом матче (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

«Это было потрясающе! Великолепная игра, от которой мурашки по коже! Очень сильная игра от Медведева, показал характер игры. Думал, что вот-вот и все, не видать финала. Но это был великий камбэк! Просто космос!» — цитирует Чеснокова Sport24.

В финале Australian Open Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 28 января.

Источник: Sport24
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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