Семин назвал чудом победу Медведева над Зверевым в полуфинале Australian Open

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над немецким теннисистом Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Это чудо. Замечательно! Поздравляем нашего теннисиста. Думаю, что сейчас у него большие шансы на победу, потому что нет Джоковича», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В финале Australian Open-2024 28 января Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который победил Новака Джоковича.