Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:10

Губерниев — о жеребьевке Australian Open: «Ждем борьбы за выход в финал от всех наших»

Георгий Скобликов

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» жеребьевку Открытого чемпионата Австралии 2022 года по теннису.

«Наш мужской теннис на подъеме, поэтому какая разница, как прошла жеребьевка. Если российские теннисисты готовы, то будут играть, продвигаться по лестнице наверх. Поэтому ждем борьбы за выход в финал, причем от всех», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам жеребьевки Australian Open Даниил Медведев в первом круге сыграет против швейцарца Генри Лааксонена. Андрею Рублеву выпал итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев сразится с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов встретится с американцем Денисом Кудлой.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томич сдал положительный тест на ковид после матча с Сафиуллиным на Australian Open

Чешская теннисистка Ворачова потребовала компенсацию за депортацию из Австралии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости