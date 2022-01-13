Губерниев — о жеребьевке Australian Open: «Ждем борьбы за выход в финал от всех наших»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» жеребьевку Открытого чемпионата Австралии 2022 года по теннису.

«Наш мужской теннис на подъеме, поэтому какая разница, как прошла жеребьевка. Если российские теннисисты готовы, то будут играть, продвигаться по лестнице наверх. Поэтому ждем борьбы за выход в финал, причем от всех», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам жеребьевки Australian Open Даниил Медведев в первом круге сыграет против швейцарца Генри Лааксонена. Андрею Рублеву выпал итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев сразится с испанцем Хауме Мунаром, а Карен Хачанов встретится с американцем Денисом Кудлой.