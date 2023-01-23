Чесноков не знает, что Рублев сможет противопоставить Джоковичу в четвертьфинале Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем. По словам Чеснокова, сербский теннисист находится в очень хорошей форме.

«Не знаю, насколько хорошие или плохие у Рублева шансы против Джоковича, но то, что я видел в последних матчах против Григора Димитрова или сегодня против Алекса де Минаура... Я не знаю, что сегодня может предложить Джоковичу Андрей», — цитирует Чеснокова «Газета.ru».

Матч Рублев — Джокович пройдет в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.