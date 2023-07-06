Бублик вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Вольфа

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл американца Джеффри Джона Вольфа во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:5), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Бублик сделал 10 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Вольфа 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча Томас Барриос (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).

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Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:0