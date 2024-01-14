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Берреттини снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы ноги

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Australian Open-2024 из-за травмы ноги, сообщает сайт турнира.

В первом круге итальянец должен был встретиться с шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Вместо него с греком сыграет бельгиец Зизу Бергс.

В 2023 году Берреттини пропустил большую часть сезона из-за травм. Ранее 27-летний теннисист играл в финале Уимблдона-2021, полуфиналах Australian Open-2022 и US Open — 2019.

Теннис
Australian Open
Маттео Берреттини
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