Берреттини снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы ноги

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Australian Open-2024 из-за травмы ноги, сообщает сайт турнира.

В первом круге итальянец должен был встретиться с шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции. Вместо него с греком сыграет бельгиец Зизу Бергс.

В 2023 году Берреттини пропустил большую часть сезона из-за травм. Ранее 27-летний теннисист играл в финале Уимблдона-2021, полуфиналах Australian Open-2022 и US Open — 2019.