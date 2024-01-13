Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Рублева и Джоковича
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
Свои матчи первого круга проведут россияне Александр Шевченко, Павел Котов и Андрей Рублев. Также сегодня сыграет действующий чемпион турнира Новак Джокович.
14 января, воскресенье
Маттео Арнальди (Италия) — Адам Уолтон (Австралия)
Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)
Янник Синнер (Италия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)
Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция)
Фабиан Марожан (Венгрия) — Марин Чилич (Хорватия)
Дэйн Суини (Австралия) — Франсиско Черундоло (Аргентина)
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублев (Россия)
Джеффри Джон Вольф (США) — Себастьян Баэс (Аргентина)
Томаш Махач (Чехия) — Синтаро Мотидзуки (Япония)
Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Педро Качин (Аргентина)
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили)
Кантен Алис (Франция) — Ллойд Харрис (ЮАР)
Тэйлор Фритц (США) — Факундо Диас Акоста (Аргентина)
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Джейсон Каблер (Австралия)
Новак Джокович (Сербия) — Дино Призмич (Хорватия)
Фрэнсис Тиафо (США) — Борна Чорич (Хорватия)