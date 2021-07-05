Барти обыграла Крейчикову и вышла в 1/4 финал Уимблдона
16:49
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Барбору Крейчикову (7:5, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 37 минут. В 1/4 финала Барти сыграет с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, 14) — 7:5, 6:3
Читайте также
«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю