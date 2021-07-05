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Барти обыграла Крейчикову и вышла в 1/4 финал Уимблдона

16:49
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Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Барбору Крейчикову (7:5, 6:3) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 37 минут. В 1/4 финала Барти сыграет с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, 14) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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