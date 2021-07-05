Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Себастьяна Корду (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

На победу россиянин затратил 3 часа 52 минуты. Карен сделал 19 эйсов при пяти двойных ошибках и десяти реализованных брейк-пойнтах из 15. У его соперника шесть эйсов, две двойные и девять успешных брейков из 17.

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Себастьян Корда (США) — 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8