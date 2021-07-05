Самсонова проиграла Плишковой в четвертом раунде Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) в матче четвертого раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Чешка сделала 10 эйсов при шести двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.

В 1/4 финала Плишкова сыграет с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Виктория Голубич (Швейцария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Людмила Самсонова (Россия, WC) — 6:2, 6:3