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Самсонова проиграла Плишковой в четвертом раунде Уимблдона

16:28
Каролина Плишкова. Фото Уимблдон.
Каролина Плишкова. Фото Уимблдон.
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) в матче четвертого раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Чешка сделала 10 эйсов при шести двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.

В 1/4 финала Плишкова сыграет с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Виктория Голубич (Швейцария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Людмила Самсонова (Россия, WC) — 6:2, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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