Самсонова проиграла Плишковой в четвертом раунде Уимблдона
16:28
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:3) в матче четвертого раунда Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 16 минут. Чешка сделала 10 эйсов при шести двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.
В 1/4 финала Плишкова сыграет с победительницей пары Мэдисон Кис (США) — Виктория Голубич (Швейцария).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Людмила Самсонова (Россия, WC) — 6:2, 6:3
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