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Сегодня, 13:29

Бадоса — о победе Соболенко в финале Australian Open: «Слишком легко, Арина»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на победу белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open. Спортсменки являются подругами.

«Слишком легко, Арина. Но ты заслуживаешь всего этого. Что за чемпион», — написала Бадоса в соцсетях.

Соболенко в финале Australian Open обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска стала первой теннисисткой, защитившей титул на Открытом чемпионате Австралии, после соотечественницы Виктории Азаренко (2012, 2013).

Australian Open
Арина Соболенко
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