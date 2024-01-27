Бадоса — о победе Соболенко в финале Australian Open: «Слишком легко, Арина»

Испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на победу белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open. Спортсменки являются подругами.

«Слишком легко, Арина. Но ты заслуживаешь всего этого. Что за чемпион», — написала Бадоса в соцсетях.

Соболенко в финале Australian Open обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2. 25-летняя белоруска стала первой теннисисткой, защитившей титул на Открытом чемпионате Австралии, после соотечественницы Виктории Азаренко (2012, 2013).