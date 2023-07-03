Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после выхода во второй круг Уимблдона получила от журналиста вопрос, который ее удивил.

— Что «Уимблдон» значит для России? Он играет важную роль в культуре?

— Вы же знаете, что я не из России?

Журналист дважды попытался перефразировать вопрос, но в конце признал, что плохо его сформулировал.

— Это плохой вопрос, извините.

— Да, но я все равно отвечу. Я думаю, что на международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старый турнир в истории. Так что это знаковое событие. Я не из России и не могу точно сказать, как относятся к нему там.

В матче первого круга Азаренко обыграла китаянку Юань Юэ — 6:4, 5:7, 6:4. Во втором круге белорусская спортсменка встретится с представительницей Аргентины Надей Подороской.

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