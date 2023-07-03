Джокович обыграл Качина и вышел во второй круг Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Педро Качином из Аргентины в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 2 часа 14 минут, но прерывалась из-за дождя.
Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Он является действующим победителем турнира.
Во втором круге серб сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Педро Качин (Аргентина) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:4)
Новости