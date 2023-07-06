Азаренко сыграет с Касаткиной в третьем круге Уимблдона
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла Надю Подороску из Аргентины во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
В следующем круге Азаренко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:0
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