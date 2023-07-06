Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:25

Азаренко сыграет с Касаткиной в третьем круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла Надю Подороску из Аргентины во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем круге Азаренко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Виктория Азаренко
0
Читайте также
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Уимблдон-2023: расписание 6 июля в женском одиночном разряде
Блинкова сыграет с румынкой Бегу во втором круге Уимблдона
Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе Крейчиковой
Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
Бублик вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Вольфа
Свитолина обыграла Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: расписание 6 июля в женском одиночном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости