Блинкова сыграет с румынкой Бегу во втором круге Уимблдона
Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу обыграла Ребекку Марино из Канады в первом круге Уимблдона — 6:2, 3:6, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
В следующем круге Бегу сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада) — 6:2, 3:6, 6:2
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