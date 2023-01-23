Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:52

Андрей Чесноков прокомментировал победу Рублева в матче против норвежца Руне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева в матче 1/8 финала Australian Open против норвежца Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (9).

«Честно говоря, я не знаю... Потому что Руне вел в счете 5:2 в пятом сете. Подавал на матч при 5:3. Не знаю, как он упустил этот шанс. Ну хорошо, потом тай-брейк. На тай-брейке все-таки повел 5:0... Казалось бы, уже нет свежести. Мне кажется, Рублев, конечно, упустил момент, чтобы закончить этот матч в трех сетах или, по крайней мере в четырех. То, что он довел этот матч до пятого сета, дало больше шансов для Руне, чем для Рублева. Руне — молодой парень, ему 19 лет. Физически у него большой потенциал. У Руне довольно плотные удары. Думаю, в будущем он точно должен выиграть один из турниров «Большого Шлема». Для этого у него есть абсолютно все. Единственное, может быть, ему стоит поработать над игрой с лета», — цитирует Чеснокова «Спорт День за Днем».

На счету 25-летнего россиянина 22 эйса, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13, а также он смог отыграть 2 матчбола в пятом сете.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chesnokov-final-australian-open-khachanov-rublev-eto-iz-mira-skazki-
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Кафельников считает, что у Рублева очень маленькие шансы обыграть Джоковича в четвертьфинале Australian Open
«Рублев более уравновешен психологически, чем Руне. Как бы смешно это не звучало». Собкин — о волевой победе россиянина
Australian Open, 1/8 финала: Рублев обыграл Руне, Соболенко победила Бенчич и другие матчи
Джокович обыграл Де Минаура. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с Рублевым
Пол обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Australian Open
Руне — о поражении от Рублева: «В ответственный момент я не смог использовать свой шанс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Australian Open, 1/8 финала: Рублев обыграл Руне, Соболенко победила Бенчич и другие матчи

Кафельников считает, что у Рублева очень маленькие шансы обыграть Джоковича в четвертьфинале Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости