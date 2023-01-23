Джокович обыграл Де Минаура. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с Рублевым

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Australian Open обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:2, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 час 7 минут. На счету 35-летнего серба 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале Джокович встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — 6:2, 6:1, 6:2