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Сегодня, 12:44

Финалистка Australian Open Чжэн Циньвэнь никогда не побеждала тенниссисток из топ-3 рейтинга WTA

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь ни разу в карьере не обыгрывала соперницу, входящую в топ-3 рейтинга WTA.

В данный момент она проводит финальный матч Australian Open-2024 со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Открытого чемпионата Австралии.

В 2022 году на турнире категории WTA 500 в Токио китайская теннисистка обыграла на тот момент 4-ю ракетку мира Паулу Бадосу (6:3, 6:2).

Арина Соболенко&nbsp;&mdash; Чжэн Циньвэнь. Соболенко — Чжэн Циньвэнь: онлайн-трансляция финала Australian Open
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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