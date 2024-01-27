Финалистка Australian Open Чжэн Циньвэнь никогда не побеждала тенниссисток из топ-3 рейтинга WTA

15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь ни разу в карьере не обыгрывала соперницу, входящую в топ-3 рейтинга WTA.

В данный момент она проводит финальный матч Australian Open-2024 со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского финала Открытого чемпионата Австралии.

В 2022 году на турнире категории WTA 500 в Токио китайская теннисистка обыграла на тот момент 4-ю ракетку мира Паулу Бадосу (6:3, 6:2).