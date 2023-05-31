Блинкова: «В начале года я стояла 160-й в мире, мне приходилось играть турниры ITF»

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала свой путь с начала прошлого сезона.

31 мая она впервые обыграла теннисистку топ-5, одержав победу над Каролин Гарсией во втором круге «Ролан Гаррос».

«По-моему, в октябре я выиграла награду — самая неожиданная чемпионка 2022-го (улыбается). В начале года я стояла 160-й в мире, мне приходилось играть турниры ITF, и все матчи там были сложными. Многие я выигрывала в трех сетах, 7:5 в решающем, в борьбе. И каждый день мы с командой работали над моим теннисом.

Меня научили, что моей целью должен быть ежедневный прогресс. А в матчах я просто боролась, выкладывалась. Больше ничего. Прошлый год был неровным. Летом я играла не очень, у меня были сомнения, я сосредотачивалась на результатах, а это мне никогда не помогает», — сказала Блинкова на пресс-конференции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Блинкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.