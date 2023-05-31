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Сегодня, 21:08

Касаткина: «У Стирнс хороший ход, так что матч третьего круга «Ролан Гаррос» будет сложным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о своей сопернице по третьему кругу «Ролан Гаррос», американке Пейтон Стирнс.

«Я знаю, что Стирнс очень хорошо здесь выступает. У нее хороший ход, так что это будет сложный матч. К тому же, она очень заряжена на матчи ТБШ. Я помню себя в такой ситуации, так что это очень опасно. Это будет хороший матч», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

Касаткина и Стирнс впервые сыграют друг против друга. Матч пройдет 2 июня.

Дарья Касаткина. «Ролан Гаррос» — 2023, результаты матчей 2-го круга: Павлюченкова победила Самсонову, Касаткина обыграла Вондроушову

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
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